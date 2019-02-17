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Dev operasyonda 3 bin 673 kişi yakalandı

Tüm Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 575 bin 163 s,ahıs sorgulandı, 147 bin 580 arac, denetlendi,18 bin 643 umuma açık is, yeri kontrol edildi, kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 3 bin 673 kişi yakalandı
 17 Şubat 2019 11:29
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Dev operasyonda 3 bin 673 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 81 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 bin 673 kişi yakalandı.

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik işbirliğiyle Türkiye çapında düzenlenen operasyonlarda asayiş, terör ve narkotik olayların önlenmesi amacıyla dün operasyon yapıldı.

UYGULAMA 4 BİN 623 NOKTADA YAPILDI

Uygulamada çerçevesinde, 13:00-16:00 saatleri arasında AVM'lerde, meydanlarda, fuarlarda, metruk binalarda, kamu binaları çevrelerinde, bulvar ve caddelerde, garlarda, limanlarda, otogarlarda, parklarda 58 bin personel ve 235 köpekle 4 bin 623 noktada arama yapıldı.

3 BİN 673 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

575 bin 163 kişinin sorgulandığı aramalarda, 147 bin 580 araç denetlendi, 18 bin 643 umuma açık is, yeri kontrol edildi. Kontrollerde 3 adam öldürme, 4 yağma, 52 yaralama, 30 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 6 cinsel taciz, 2 çocuğun cinsel istismarı, 19 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 9 kaçakçılık, 4 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 4 silahlı terör örgütüne üye olmak ve 3 bin 511 diğer suçlardan olmak üzere toplam 3 bin 673 aranan şüpheli yakalandı.

944 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca uygulama sonucunda; 14 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet kurusıkı tabanca, bin 671 adet mermi, 17 adet kesici/delici alet, 305 gr esrar, 2 gr eroin, 27 gr kokain, 1,1 gr bonzai, 39,8 gr metanfetamin, 15 adet ecstasy, 33 litre kaçak içki, bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. 4'ü çocuk olmak 94 kayıp şahıs bulunurken bin 830 şahsa adli-idari işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucu 179 kişi gözaltına alındı, 13 adet iş yeri kapatıldı, 221 adet aranan araç yakalandı ve 944 adet araç trafikten men edildi.
Habertürk
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