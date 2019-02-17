Darbeci general 'darbe' ifadesinden çark etti

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol alarak birçok vatandaşın şehit olması veya yaralanmasında talimatları bulunan darbeci sanıklar, yargılandıkları davalarda, elde edilen görüntü, ses kayıtları ile tanıkların teşhis ve anlatımlarına rağmen savunmalarını "inkar politikası" üzerine kurmayı sürdürüyor.

Cezaevine girdikten sonra örgüt talimatı çerçevesinde inkar yolunu seçen sanıkların savunmalarında öne sürdükleri tezlerin birçoğu, kanıtlanan delillerle çürütüldü.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında tutuklu yargılanan ve 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski 2. Zırhlı Tugay Komutanı darbeci Özkan Aydoğdu, soruşturma aşamasında verdiği ifadesini, mahkeme aşamasında değiştirerek, FETÖ'nün "ne olursa olsun, inkar et" stratejisini izledi.

Soruşturma aşamasında "darbe" itirafı

Darbeci Aydoğdu, soruşturma aşamasında verdigi ifadesinde, "Komutan yardımcısı kurmay baskanı beni karsıladı ve ellerinde bir emir vardı. Yazılı bir emirdi. Muhabere merkezinden yeni cıktısı alınmıs, alıp okudugumda, inceledigimde Sıkıyonetim Emri idi, Genelkurmay Baskanlıgından gelen bir yazı idi. Iki gun once de 13 Temmuz gunu saat 14.30 sıralarında Albay Uzay Sahin 19.00 sıralarında Albay Muzaffer Duzenli gelmis ve bilgi aktarımında bulunmustu. Genel itibarıyla bildirilen bilgiler ile gelen yazının icerigi aynıydı. TSK bir butun olarak emir komuta birligi icerisinde sıkıyönetimle yonetime el konularak... Bana yapmam gerekenleri soylediler. Yani kısaca albayın bana soyledikleri ile 15 Temmuz Sıkıyonetim İlanı ile ilgili gelen yazılı metin aynı seylerdi. Bana kendisi tarafından komuta kademesinin darbe konusunda hemfikir oldugu soylendi..'' seklinde itirafta bulundu.

Aydoğdu yine soruşturma aşamasında ''Benim birligimde ya da benim katılımımla 14 Temmuz'da hicbir toplantı olmamıstır. Ancak yukarıda belirttigim gibi Albaylar Uzay Şahin ve Muzaffer Düzenli, sozlu olarak bana bilgilendirme yaptıktan sonra tabur komutanları ile bir toplantı yaptılar. Bana da kısaca ozet gectiler yani once bana anlattılar, ne kadar personel ve asker cıkarılacagı yonunde bilgiler aldılar. Bunlar konusuldu." diyerek de 2. Zırhlı Tugay Komutanlıgındaki tabur komutanlarına darbe kapsamında bilgilendirme yapıldıgını ifade etti.

Darbeci Aydoğdu her ne kadar darbe girişimini kabul edip, buna ilişkin toplantıya katılmadığını iddia etse de 2. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki güvenlik kamera kayıtları Aydoğdu'nun söz konusu toplantıya katıldığını gösteriyor.

Mahkemede FETÖ elebaşının talimatıyla inkar

Darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan ve sözde ''sıkıyönetim atama listesinde'' Istanbul Sıkıyonetim Komutan Yardımcısı olarak görevlendirilen Aydoğdu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in orgut uyelerine "dagılmamaları, cozulmemeleri ve paniklememeleri" yonundeki talimatı kapsamında mahkemedeki ifadesinde inkarı seçti.

FETÖ elebaşının, kurucusu ve yoneticisi oldugu teror orgutunun duzenledigine yonelik delil ve kanıtların bulundugu, 251 vatandaşın sehit olmasına neden olan 15 Temmuz darbe kalkısması icin "tiyatro", "Hollywood filmi" gibi pişkince ifadeler kullanması ve "Eger ortada benim bu ise karıstıgıma dair kanıt varsa, hemen Turkiye'ye donerim." sozleriyle adeta gozaltına alınan ve tutuklanan darbeci FETO uyelerine hangi yonde ifade vermeleri gerektigine dair ustu ortulu talimat gondermesinin ardından diğer darbeciler gibi Aydoğdu da 22 Ağustos 2017'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yaptığı savunmasında "darbe girişimini" kabul etmeyerek inkar stratejisini izledi.

Savunmasında, darbe girişiminden haberi olmadığı yalanını söyleyen Aydoğdu, buyuk sehirlerde ses getirici buyuk bir teror eyleminin gerceklesecegi duyumu nedeniyle darbecilerle kalkışmanın öncesinde toplantı yapıldığını iddia etti. Darbe girişimi esnasında birlik komutanlarına sorumluluk bolgelerini sivil sekilde kesif yapmaları talimatı veren Aydoğdu, mahkemede bunu da kabul etmeyerek inkar stratejisini sürdürdü.

"Güvenlik ve emniyet amaçlı gönderdim" yalanı

Darbe girisiminden haberdar olup komuta ettigi birliklerin planlamasını ayrıca gerceklestirdiği, kendi sorumlulugundaki Anadolu Yakası'nda yer alan noktalara askeri unsurları sevk emrini vermesine ilişkin olarak darbeci Aydoğdu savunmasında, "Durum değerlendirmesi yaptım, bazı kritik yerlerin emniyetinin alınması yönünde karar verdim. Bunu darbe olarak düşünmedim. Genel bir güvenlik uygulaması olarak değerlendirdim. Sabiha Gökçen Havaalanı, köprüler ve kritik yerlere tank ve zırhlı araçlar gönderdim." şeklinde yalana sarıldı.

Üzerinden çıkan 1 doları da inkar etti

Yakalandığında yapılan üst aramasında, örgütsel bağlılığı simgeleyen 1 ABD doları çıkan Aydoğdu, doları görmediğini ve ne anlama geldiğini bilmediği iddia etti. Ayrıca darbeci Aydoğdu'nun masasında FETÖ tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen MİT tırlarının durdurulması olayı nedeniyle o dönem Hadımkoy Askeri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamza Celepoğlu ve diger asker sahısların ziyaret edilmesi talepli dilekcesi de bulundu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen İstanbul'daki ana darbe davasının 17 Nisan 2018 tarihli karar duruşmasında, tutuklu sanık darbeci Özkan Aydoğdu "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme'' suçlarından 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.