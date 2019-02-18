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OHAL Komisyonu: Bank Asya'ya 2,4 milyar yatırıldı

OHAL Komisyonu'nun hazırladığı Bank Asya raporunda önemli detaylar yer aldı. Ocak 2014 -Şubat 2015 tarihler arasında sadece ihraç edilen kamu görevlileri, eş ve çocuklarına ait 465 bin yeni hesap açıldı. Örgüte destek için yatırılan para da 2 milyar 369 milyon lirayı buldu
 18 Şubat 2019 07:35
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OHAL Komisyonu: Bank Asya'ya 2,4 milyar yatırıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraç edilenlerin itirazlarını inceleyen OHAL Komisyonu'nun Bank Asya raporuna ulaşıldı. 15 Temmuz sonrası kanun hükmünde kararnameler ile 125 bin 678'i ihraç olmak üzere 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. Söz konusu işlemlere karşı itirazları incelemek üzere kurulan OHAL Komisyonu'na 125 bin 600 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yaklaşık 57 bini sonuçlandırıldı ve 4 binden fazla kişinin kamu görevine iadesi sağlandı. Komisyon, 53 bin başvuruda ise 'ret' kararı verdi.

YÜZDE 57'Sİ BANK ASYA'YA İLİŞKİN

Bu kararların yüzde 57'sini Bank Asya'ya destek amaçlı para yatırma işlemi oluştururken, hakkında başkaca delil bulunan bu kişilerden yaklaşık 15 bini hakkında adli makamlarca mahkumiyet kararı verildi. Başvurucuların her türlü Bank Asya işlemine ilişkin bilgilerini veri havuzunda toplayan Komisyon'un, başvuru dosyasını incelerken gözetilecek Bank Asya kriterlerinin yer aldığı bir rapor hazırladığı ortaya çıktı. Raporda, öncelikle 2014 Ocak, 2014 Eylül ve 2015 Şubat döneminde gerçekleştirilen işlemlerin mercek altına alınması gerektiğine dikkat çekildi.


3 KRİTİK TARİHE DİKKAT

Raporda, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in 25 Aralık 2013 tarihinde Bank Asya'ya ilk destek talimatının ardından 2014 Ocak ayından itibaren hesap açma ve para yatırma işlemlerinin yoğunlaştığı belirtildi. Yine Bank Asya ile ilgili birtakım tedbirlerin alındığı 2014 Eylül ve 2015 Şubat'ta da bu tür işlemlerin yoğunluk kazandığı kaydedildi. Belirtilen dönemlerde, yapılan örgüt çağrı üzerine başlatılan bankaya destek kampanyasıyla FETÖ mensuplarının, çeşitli illerdeki banka şubeleri önünde eylem yaptığı ve yeni hesaplar açılarak 50, 100 lira gibi küçük meblağlar dahi olsa para yatırmaya yönlendirildiğine işaret edildi.


TALİMATLA HESAP

Bank Asya verileri tespit edilen başvurucuların 2014 Ocak ile Bank Asya'nın TMSF'ye devredildiği 2015 Mayıs'a kadar yaptığı işlemler de raporda yer aldı. Bu dönemde, açılan hesap sayısı ile yatırılan paralar dikkat çekici bulundu. Buna göre, belirtilen tarih aralığında ihraç edilenler ile yakınları adına toplam 465 bin 218 yeni hesap açıldı. Yeni hesabın en yoğun açıldığı dönemler ise 2014 Ocak (66 bin 483), 2014 Eylül (65 bin 130) ve 2015 Şubat (41 bin 978) olarak gerçekleşti.

2014 OCAK'TA BAŞLADI

Komisyona başvuranların 2014 Ocak ve 2015 Mayıs arasında banka hesaplarına toplamda 2 milyar 369 milyon 904 bin 85 lira tutarında para girişi olduğu ortaya çıktı. Bu kişilerin banka hesaplarına en çok para girişinin olduğu tarihlerin de 2014 Ocak (255 milyon 625 bin 289), 2014 Eylül (304 milyon 877 bin 429) ve 2015 Şubat (121 milyon 889 bin 260) olduğu vurgulandı. Komisyon, tüm işlemleri titizlikle incelerken, 17-25 Aralık sonrasında makul bir gerekçe olmadan ilk kez hesap açtırarak örgüt talimatı doğrultusunda para yatırdığı belirlenen kişilerin başvurusunu 'ret' kararıyla sonuçlandıyor. Buna karşın olağan bankacılık faaliyeti görünen ve hakkında başka bir tespit olmayan kişilerin dosyasına ise 'kabul' kararı veriliyor.
Bebekler bile para yatırmış!
Bazı kişilerin birden fazla hesabının olduğu belirlenirken, ihraç olanların eş ve küçük yaştaki çocukları adına açılan hesaplar da dikkat çekti. Buna göre, 170 bin 231 adet yeni hesabın ihraç olanların adına açıldığı anlaşılırken, 114 bin 45 hesabın eşlerinin, 24 bin 203 adet hesabın da küçük çocuklarının adına açıldığı tespit edildi. Yapılan incelemede, örgüt talimatının ardından bir başvurucunun, 1 yaşındaki çocuğu adına hesap açtığı ve bu hesaba para yatırdığı anlaşıldı. Öte yandan, birçok başvurucunun kendi hesabında destek niteliğinde para görünmemesine rağmen eş ve reşit olmayan çocuklarının adına hesap açılarak para transferi yapıldığı belirlendi.

43 bin şüpheli tüketici kredisi


Raporda, komisyonda başvurusu bulunan yaklaşık 28 bin kişinin başka bir bankadan kredi kullandığı ve bunlardan 12 bin kişinin de söz konusu parayı Bank Asya'daki hesabına yatırdığı belirtildi. 'Şüpheli' görülen bu işlem dikkatlice incelenirken, olağan bankacılık faaliyeti dışında kalan işlemler örgüt talimatıyla destek olarak değerlendiriliyor ve başvuru 'ret' ile sonuçlanıyor. Raporda ayrıca, ihraç olan kişilerin 2014 Ocak ve 2015 Mayıs tarihleri arasında 43 bin 313 işlemde yaklaşık 1 milyar lira tüketici ve konut kredisi kullandığı ifade edildi. Bazı kişilerin birden fazla kredi kullandığı da kaydedildi.


Osman Özgan

Yeni Şafak
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