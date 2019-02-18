Komiser yardımcılığı FETÖ soruşturmasında 9 kişiden 5'i tutuklandı
|18 Şubat 2019 10:56
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Sakarya merkezli 9 ilde gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturması çerçevesinde, Sakarya merkezli 9 ilde gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 zanlı ise "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.
Gözaltındaki 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 9 kişi Sakarya, İstanbul, Van, Bilecik, Ankara, Muğla, Elazığ, Kilis ve Kütahya'da düzenlenen operasyonlarla yakalanmış, 2 şüphelinin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu öğrenilmişti.
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