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Komiser yardımcılığı FETÖ soruşturmasında 9 kişiden 5'i tutuklandı

Sakarya merkezli 9 ilde, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı
 18 Şubat 2019 10:56
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Komiser yardımcılığı FETÖ soruşturmasında 9 kişiden 5'i tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Sakarya merkezli 9 ilde gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturması çerçevesinde, Sakarya merkezli 9 ilde gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 zanlı ise "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 9 kişi Sakarya, İstanbul, Van, Bilecik, Ankara, Muğla, Elazığ, Kilis ve Kütahya'da düzenlenen operasyonlarla yakalanmış, 2 şüphelinin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu öğrenilmişti.
Anadolu Ajansı
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