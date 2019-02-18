FETÖ sanığı eski astsubaylara hapis cezası
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan 3 eski astsubaya 2 yıl 2 ay hapis cezası verildi
|18 Şubat 2019 12:17
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Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 3 eski astsubay, 2 yıl 2 ay 7'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.
6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar S.A, S.Y. ve T.D. ile avukatları katıldı.
Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul ederek pişmanlıklarını dile getirdi.
Savcı, sanıkların örgüt içi toplantılara katıldıklarını belirterek, bu yöndeki tanık beyanlarının da dikkate alınarak cezalandırılmalarını istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklara etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza indirimi uygulayarak, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 2 ay 7'şer gün hapis cezasına hükmetti.
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