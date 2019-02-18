Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Kayseri merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı
|18 Şubat 2019 12:17
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları, örgütün kentteki kadın yapılanması içinde yer aldıkları, Bank Asya'da hesapları bulunduğu, sohbet toplantıları düzenledikleri ve bunlara katıldıkları tespit edilen, polis ve öğretmen gibi çeşitli meslek gruplarından 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kayseri merkezli Kütahya ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda K.K, S.G, R.G, M.Ü, S.B, D.P, S.G, E.H.Y. ve F.K. yakalandı.
Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Firari bir kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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