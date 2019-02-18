FETÖ'nün 'Altınşehir' yapılanması sanığına hapis cezası
|18 Şubat 2019 16:11
|Yazdır
İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Şahin ve avukatı katıldı.
Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek Şahin'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Mahkeme başkanının, emniyetten gelen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, sanığın örgütün haberleşme programı "Falcon"u kullandığına ilişkin tespitin yapıldığını belirtmesinin ardından söz alan Şahin, son kullandığı cep telefonunu ikinci el satın aldığını, böyle bir programı yüklemediğini ve kullanmadığını savundu.
Hayatı boyunca silah kullanmadığını beyan eden Şahin, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasını kabul etmediğini söyleyerek, "Yaklaşık 19 aydır tutukluyum. Beraat ve tahliyemi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kayseri'de FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
18 Şubat 2019 23:12
|Ortaköy'deki terör saldırısı davasında 19 tahliye
18 Şubat 2019 21:43
|Kocaeli'de gözaltındaki 6 komiser yardımcısı serbest
18 Şubat 2019 21:33
|Mersin'de 5 komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı
18 Şubat 2019 21:13
|224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi
18 Şubat 2019 20:46
|ÖKK darbe girişimi davasına yarın devam edilecek
18 Şubat 2019 20:27
|FETÖ sanığı itirafçı eski astsubaya hapis cezası
18 Şubat 2019 19:38
|Mersin'de terör operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
18 Şubat 2019 19:03
|Hidayet Karaca kararındaki karşı oya 'manifesto' benzetmesi
18 Şubat 2019 18:05
|FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası
18 Şubat 2019 17:33