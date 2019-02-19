Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
FETÖ/PDY'nin silahlı kuvvetlerdeki yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde KOM ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda 18 askeri personel gözaltına alındı
|19 Şubat 2019 09:21
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Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin silahlı kuvvetler yapılanmasına yönelik 15'i aktif görevde, 3'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 1'i emekli, 1'i istifa etmiş toplam 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli 5 ilde belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 18 zanlı gözaltına alınırken 2 şahsın yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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