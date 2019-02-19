Başkent'te 52 jandarma astsubaya FETÖ gözaltısı
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
|19 Şubat 2019 10:10
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Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 52 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile örgütle irtibatları belirlenen 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi.
Şüphelilerin tamamının muvazzaf olduğuna yer verilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince sürdürüldüğü kaydedildi.
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