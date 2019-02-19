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Honda'dan Türkiye açıklaması

Türkiye'de yapılan Civic modelinin üretimini durdurma kararı alan Honda'dan yeni bir açıklama geldi. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Kılıçer, Türkiye'den çıkmadıklarını faaliyetlerine devam etmeyi planladıklarını söyledi
 19 Şubat 2019 14:50
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Honda'dan Türkiye açıklaması

Honda Türkiye Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, "Honda, Türkiye'den çıkmıyor, Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor" dedi.

Kılıçer, yaptığı açıklamada, Honda'nın Türkiye'deki faaliyetlerine devam edeceğini belirterek, "Honda, Türkiye'den çıkmıyor. Sektörde yaşanan gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönemde elektrikli araçların üretimine yoğunlaşacağız. Bu kapsamda üretim kapasitesinin optimize edilmesi ve üretim verimliliğinin artırılması gerekliliğini göz önüne alarak küresel üretim sistemimizi ve kabiliyetimizi tekrar gözden geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Global ölçekte yapılan değerlendirmeler neticesinde, 2021 yılı sonuna doğru Honda'nın Türkiye'de gerçekleştirilen Civic sedan üretimine devam etmeme kararı alındığını anımsatan Kılıçer, "Ancak Türkiye'deki faaliyetlerimizi sürdürecek ve bu süre zarfında paydaşlarımızla yapıcı diyalog içinde olmaya devam edeceğiz. Honda Motor Başkanı Takahiro Hachigo'nun, 19 Şubat'ta Tokyo'da yaptığı basın toplantısında da ifade ettiği gibi Honda, Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planlamaktadır" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK DURUMUYLA İLGİSİ YOK"

Kılıçer, Honda'nın Civic sedan modeli üretimini durdurma kararının Türkiye'nin ekonomik durumuyla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak, Honda'nın, 20 yıldan uzun bir süredir Türkiye'de otomobil ürettiğini ve son birkaç yılda otomobil satışında gayet etkileyici sonuçlar elde etiğini dile getirdi.

"ÇALIŞANLARLA YOLA DEVAM EDİLECEK"

Planlı üretimin 2021 yılı sonlarına kadar süreceğinden bu tarihe kadar çalışanlarla yola devam edeceğini ifade eden Kılıçer, "Honda'nın tüm faaliyetlerinin temelinde yatan 'bireye saygı' felsefesi doğrultusunda aldığımız kararlar ve bu kararların olası etkileri konusunda son derece şeffaf bir yaklaşım sergileyeceğiz" şeklinde sözlerini tamamladı.

DİYALOGA DEVAM VURGUSU

Honda'nın, uluslararası üretim altyapısını değiştirme kapsamında Türkiye'de Civic sedan üretimini 2021'de bitireceği açıklanmıştı. Yapılan açıklamada, "Honda, Türkiye'de Civic üretimini sonlandırmasına rağmen faaliyetlerini sürdürecek; bu süreçte paydaşlarla yapıcı diyalogda bulunacak" denildi. Açıklamada, küresel yapılanma Honda'nın Türkiye'deki otomobil operasyonlarını da içereceği aktarılarak, "Honda Türkiye A.Ş., şu anda yılda 38 bin adet araç üretiyor. Şirket 2021 yılında Türkiye'deki mevcut Civic sedan modelini üretmeyi durduracak, ancak ticari faaliyetlerini devam ettirmesi planlanıyor. Honda Türkiye AŞ, Türk paydaşlarla yapıcı diyaloglar sürdürmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Motor Avrupa Bölgesel Operasyonlar Genel Müdürü ve Honda Motor Avrupa Başkanı Katsushi Inoue, "Sektörümüzü etkileyen benzersiz değişikliklerin ışığında, elektrifikasyon stratejimizi hızlandırmamız ve küresel operasyonlarımızı buna göre yapılandırmamız hayati önem taşıyor. Sonuç olarak, üretim ağımızı geleceğe nasıl hazırlayabileceğimize dair iş gücümüze danışmak için bu zor kararı almak zorunda kaldık. Bu karar kolaylıkla alınmadı ve bugünkü duyurunun insanlarımızı tedirgin edeceğinden dolayı üzgünüz" değerlendirmesinde bulundu.

770 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Gebze Şekerpınar fabrikasında 1997 yılından beri Civic sedan model otomobil seri üretimi yapan Honda'nın Türkiye'deki fabrikasında 770 kişi çalışıyor.

AVRUPA'DA ÜRETİMİNİ BİTİRİYOR

Japon firma İngiltere de dahil olmak üzere tüm Avrupa'da üretimini bitireceğini açıkladı. Şirket Avrupa pazarı için üretimini Japonya'da yapacağını duyurdu.

Honda Türkiye fabrikasını kapatacak, 3 bin 500 çalışan işten çıkarılacak
Anadolu Ajansı
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