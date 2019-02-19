FETÖ'nün Tokat'da üniversite yapılanmasından 15 kişiye gözaltı
Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı
|19 Şubat 2019 12:05
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Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "üniversite yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 zanlı yakalandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 10 ilde, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları gözaltına alarak Tokat'a getirdi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü
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