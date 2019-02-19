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PollMark anketine göre İstanbul'da kim önde?

PollMark'ın anketine göre İstanbul'da İmamoğlu, ilçelerde AK Parti önde
 19 Şubat 2019 13:39
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PollMark anketine göre İstanbul'da kim önde?

PollMark Araştırma'nın yaptığı ankete göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'In önünde. İlçe belediyelerinde ise 'AK Parti' diyenlerin oranı daha yüksek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre PollMark, 9-15 Şubat tarihlerinde İstanbul'da 5 bin 24 kişiyle görüşerek yerel seçim hakkındaki fikirlerini sordu. Katılımcıların yüzde 37,8'i İstanbul'da CHP'nin adayı İmamoğlu'nu, yüzde 36'sı da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ı destekleyeceklerini kaydetti.

Yıldırım'a dair soruya katılımcıların yüzde 46.5'i, "Olumlu kanaate sahibim" derken İmamoğlu'nda bu oran yüzde 51.6 çıktı. İlçe belediyelerinde ise AK Parti yüzde 34.5'le birinci olurken onu yüzde 34.2'yle CHP takip etti. Katılımcılar yüzde 49.1'le adayın, yüzde 41'le de partinin oy tercihlerinde etkili olacağını belirtti.

"Bugün Meclis seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna da katılımcıların yüzde 33,1'i AK Parti, yüzde 25.4'ü CHP, yüzde 9,7'si HDP, yüzde 6,9'u MHP, yüzde 5,4'ü de İYİ Parti dedi. Kararsızlar ve 'hiçbiri' diyenler dağıtıldığında ise AK Parti yüzde 40,2'yi bulurken CHP yüzde 30,8 çıktı. HDP yüzde 11,7, MHP yüzde 8,6, İYİ Parti ise yüzde 6,6 olarak belirlendi.

Cumhuriyet
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