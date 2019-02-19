Emekli emniyet müdürüne FETÖ'den hapis
|19 Şubat 2019 13:44
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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan emekli emniyet müdürüne, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Nihat Yıldırım ve avukatı hazır bulundu.
Sanık Yıldırım savunmasında, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.
Tanıklarla sohbet ortamında bulunmadığını öne süren Yıldırım, "Hiçbir kimsenin emri ve talimatıyla hareket etmedim. 42 yıl devlete hizmet ettim. Ben hiçbir zaman vatanıma ihanet etmedim. Beraatimi istiyorum." dedi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen A.Ç, sanığı tanıdığını ve aynı sohbet grubunda yer aldıklarını anlattı.
A.Ç, üst devreleri olan sanığın evinde yapılan 3 sohbete katıldığını belirtti.
Tanık N.Ç. de sanıkla aynı sohbet grubunda olduğunu ileri sürerek, "Ben 2011 yılına kadar sohbetlere devam ettim, daha sonra tayinim çıktı. Ben şark görevindeyken sanık sohbetlere devam ederdi." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Nihat Yıldırım'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.
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