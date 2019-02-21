1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP ilçe başkanı istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Menderes İlçe Başkanı Turgay Güler, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.
 21 Şubat 2019 22:05
Yazdır
CHP ilçe başkanı istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Menderes İlçe Başkanı Turgay Güler, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

CHP'de 4 ay önce, Ahmet Pala'nın belediye başkan aday adayı olmasının ardından İlçe Başkanlığına getirilen Turgay Güler, ciddi bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğünü, bu şartlarda örgüte faydalı olamayacağını, bu nedenle görevi bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Güler yaptığı açıklamada, "Belediye Başkan adayımız Mustafa Kayalar'ı yürekten destekliyorum. Aramızda en küçük bir sorun dahi yaşanmadı, yaşanmaz da. Görevimden ayrılmak zorunda kalsam da elimden geldiğinde Kayalar'ın seçim kampanyasında yanında olacağımın bilinmesini isterim. Adayımıza ve örgütümüze başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni ilçe başkanının ise önümüzdeki günlerde seçileceği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kaçak yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz'
21 Şubat 2019 23:34		 O kadın: Kılıçdaroğlu beni rencide etti
21 Şubat 2019 23:29
'Vatandaşımızın cebine uzatılan ele müdahale edildi'
21 Şubat 2019 22:46		 Bakan Soylu: Çıkar çıkmaz avlamazsak namerdiz
21 Şubat 2019 22:42
Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm terör kadar önemli
21 Şubat 2019 22:29		 CHP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
21 Şubat 2019 22:19
Ada Araştırma anketine göre Ankara'da kim önde?
21 Şubat 2019 22:14		 Ankara Valiliği'nden nöbetçi nüfus müdürlüğü açıklaması
21 Şubat 2019 22:09
Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret
21 Şubat 2019 21:51		 Başkan Şahin, misafiri olduğu öğrencilere yemek yaptı
21 Şubat 2019 21:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
Kadroya geçen taşeron personelin ücretlerine dair yazı
2018 KPSS Önlisans sınavında en başarılı üniversiteler
3 bin 200 kişi görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor
Bu yıl, Jandarmaya 27 bin 180 personel alınacak
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı oldu
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri
Devlet aracına kasko yaptırdı, zarar tahsil edilecek
Süleyman Soylu'dan taciz iddialarına 2. açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elektrik faturası 5
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 2
alanyaspor 2
evdeki tamirat işini yapamayan insan 4
sokakta saat kaç diye soranların neslinin tükenmesi 4
sözlükteki sniper 3
lanetlemek 2
saç ektirme 7
yumuşak yumuşak 1
zillet 2
SON İLANLAR
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Balya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam