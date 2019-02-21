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O kadın: Kılıçdaroğlu beni rencide etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmasının sonunda, çöpten yiyecek toplayan bir kadının fotoğrafını göstermişti. Çöpten ekmek toplan kadın, ekmekleri aç kalan sokak köpekleri için topladığını belirterek, "Kılıçdaroğlu beni rencide etti" dedi.
 21 Şubat 2019 23:29
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O kadın: Kılıçdaroğlu beni rencide etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmasının sonunda, çöpten yiyecek toplayan bir kadının fotoğrafını göstermişti. Çöpten ekmek toplan kadın, ekmekleri aç kalan sokak köpekleri için topladığını belirterek, "Kılıçdaroğlu beni rencide etti" dedi.

KILIÇDAROĞLU: İŞTE 21. YÜZYILIN FOTOĞRAFI, TANZİME BİLE GİDEMİYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmasının sonunda, çöpten yiyecek toplayan bir kadının fotoğrafımı göstermişti. Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"Buyrun bu tabloya bakın arkadaşlar. Bu tablo 21. yüzyılın tablosudur. Bu tabloyu yaratan en önemli aktör de bu tabloda görülüyor. Erdoğan, bu tabloda görülüyor. Bu kadının tanzim satış mağazasına gidecek parası bile yok. Bu kadıncağızın otobüse bile binecek parası yok. Bu 21. yüzyılın Türkiyesidir değerli arkadaşlar, ortaçağın Türkitesi değil, 21. yüzyılın Türkiyesi...Siz bana sosyal Devletten söz edeceksiniz. Hangi sosyal Devlet. Devlet fakirin fukaranın yanında olmuş, hangi fakirin fukarının yanında...."

FOTOĞRAFTAKİ TEYZE: BEN AÇ DEĞİLİM, EKMEKLERİ SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN TOPLADIM

Görüntülerdeki Ayşe Demir teyze bugün konuştu. Demir teyze "Utanmıyorum. Yanımızda büyük marketler var, burda dönerci var. Kırıklarını ve artıklarını atıyorlar. Ben de alıp hayvanlara veriyorum. Bunun her zaman yapıyorum yapacam da. Kılıçdaroğlu beni ne kadar rencide ettiğinin farkında değil mi? Gelip bana bir soraydı. Ben aç değilim. Benim maddi durumum var. Benim dört katlı evim var. aylığım var. Allaha çok şükürler olsun ki, benim muhtaçlığım yok. Ben çok rencide oldum. Sonuna kadar da hakkımı arayacağım. Ben çocuğumu iki gün okula gönderdim. Niye elinde sallıyor, benim fotoğrafımı, gelip bi soraydı" dedi.


Fotoğraftaki teyze: Kılıçdaroğlu beni rencide etti
Memurlar.Net
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