'Asfalt katılım payı verenlerin paralarını iade edeceğiz'
Mansur Yavaş: Asfalt katılım payı verenlerin paralarını iade edeceğiz
|22 Şubat 2019 11:14
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Millet İttifakı Adayı Mansur Yavaş 'asfalt katılım payı' hakkında açıklamalarda bulundu.
Yavaş'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Asfalt Katılım Payı" adı altında Ankaralı vatandaşlarımızın tapularına haciz koydurmuş.
Seçimden hemen sonra belediye meclis kararı ile bu hacizlerin hepsini kaldırtıp, tahsil etmekten vazgeçeceğim. Ödeyen vatandaşlarımız ile mahsuplaşacağız
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