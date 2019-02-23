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Ankara'da trafikte ölümüne kavga kamerada

Ankara'da, bir otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü, yolda seyir halindeyken birbirleriyle tartıştı. Kamyon sürücüsü, seyir halindeyken otomobil sürücüsünün üzerine direksiyon kırdı, ikisi de araçlarını durdurduklarında ise kamyon sürücüsü diğer sürücüye bıçak çekti.
 23 Şubat 2019 17:55
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Ankara'da trafikte ölümüne kavga kamerada

Ankara'da, bir otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü, yolda seyir halindeyken birbirleriyle tartıştı. Kamyon sürücüsü, seyir halindeyken otomobil sürücüsünün üzerine direksiyon kırdı, ikisi de araçlarını durdurduklarında ise kamyon sürücüsü diğer sürücüye bıçak çekti. O anlar arkalarından gelen bir otomobilden saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

ÜZERİNE DİREKSİYON KIRDI

Olay, Ayaş Yolu Organize Sanayi Bölgesi istikametinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü yolda seyir halindeyken yol verme nedeniyle tartıştı. Kamyon sürücüsü yan şeritte seyreden otomobil sürücüsünün üzerine direksiyon kırdı. Otomobil sürücüsü şerit değiştirerek olası bir kazadan kurtuldu. Bir süre sonra iki sürücü araçlarını durdurdu.


Trafikte ölümüne kavga kamerada

BIÇAKLA SALDIRDI

Kamyon sürücüsü, aracından inip koşarak otomobilin yanına geldi. Kamyon sürücüsü, elinde tuttuğu bıçağı otomobildeki sürücüye doğru salladı. Otomobil sürücüsünün bu sırada aracın içinde kendini yana attığı görüldü. Bir süre sonra aracına dönen kamyon sürücüsünün yanına bu sefer otomobildeki kişiler geldi. Kamyondaki sürücü ile otomobilden inip gelenler arasında burada da tartışma yaşandı.

O anlar arkalarından gelen bir otomobildeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
DHA
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