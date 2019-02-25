Ankara Üniversitesi, doktora burs ilanında sadece kendi öğrencilerini alıyor
|25 Şubat 2019 00:06
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Bildiğiniz üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından yılda iki dönem olmak üzere "100-2000 Doktora Burs" programı kapsamında farklı tematik alanlarda üniversitelerde doktora öğrencisi yetiştirilmektedir.
Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere devlet yükseköğretim kurumlarındaki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için verilecek burslara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulan "Yükseköğretim Kurumları Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar"ın başvuru şartlarını düzenleyen 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında;
"1-100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır.
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
e) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.
f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.
Hükümleri sıralanmıştır.
Yine aynı usul ve esasların 7 nci maddenin 2 nci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumları adayların başvurularını, kendi belirlediği şartlar doğrultusunda değerlendirir." ifadesi yer almıştır.
Öte yandan, halen başvuru süresi devam eden Ankara Üniversitesi 100-2000 Doktora Öğrenci Alımı ilanında başvuru şartlarına "Ankara Üniversitesi doktora programlarında kayıtlı öğrenci olmak." ifadesini ekleyerek bu üniversitede eğitim görmeyen adayların müracaat etmesini yasal olmayan bir şekilde engellemektedir.
Diğer üniversitelerde eğitimlerine devam eden başarılı gençlerin doktora hayalini kurduğu tematik bir alana başvurmasını dahi engellemek Anayasamızın eğitim alma hakkına uygun değildir !
Ankara Üniversitesinin kendi öğrencilerine tanıdığı bu önemli imtiyazın diğer adayların başvurularını engellemesi açısından uygun olmadığını, herhangi bir aday tarafından yargı yoluna gidilmesi halinde iptal edileceğinin de açık olduğu görüldüğünden 100-2000 doktora bursu ilanının revize edilmesi uygun olacaktır...
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