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Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine Balıkesir ve Bandırma'da polis operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
|25 Nisan 2019 10:23
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ve Bandırma'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve örgüt üyelerinin sohbet toplantılarına katıldıkları, HTS raporlarında örgütün yöneticileri ile irtibatlı oldukları, Bank Asya ve örgüte müzahir dernek kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 3 şüpheli Bandırma''da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 öğretmen Balıkesir'de yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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