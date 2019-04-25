Bolu'da 13 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
|25 Nisan 2019 10:37
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Bolu merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet yapılanması" soruşturması çerçevesinde, Bolu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu, Sakarya, İstanbul, Ankara, Nevşehir, Osmaniye, İzmir, Siirt ve Aksaray'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bolu'da ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları değerlendirilen ve haklarında aleyhte beyanlar bulunan askeri okuldan ihraç 8 öğrenci, 1 muvazzaf astsubay, ihraç 2 astsubay ve 1 komiser yardımcısı ile 1 "mahrem imam"ın aralarında yer aldığı 13 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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