FETÖ'nün sözde Nazilli imamına 13 yıl hapis cezası
|25 Nisan 2019 10:45
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında, saklandığı gaybubet evinde sahte kimlikle yakalanan örgütün sözde Nazilli il imamı Ali İhsan Koçaşlı'nın Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı. Örgütün şifreli haberleşme programı By Lock'u yoğun olarak kullandığı ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında da örgüt faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen Ali İhsan Koçaşlı'nın yapılan araştırmasında önceki dönemlerde Afyonkarahisar-Dinar'ın sözde FETÖ imamı olduğu, 2015-2016 yıllarında Uşak ilinde esnaflardan sorumlu olduğu ve daha sonrada FETÖ tarafından il statüsünde görülen Nazilli'nin sözde İl imamı olduğu belirlendi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianame sonucu Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Ali İhsan Koçaşlı, Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılarak, hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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