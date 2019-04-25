Mersin'de terör operasyonu: PKK'dan 6, FETÖ'den 4 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı. FETÖ/PDY operasyonunda ise 4 şüpheli yakalandı
|25 Nisan 2019 10:46
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Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yaptıkları çalışmalar kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca, şahısların ifadeleri doğrultusunda örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Öte yandan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldığı belirtildi.
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