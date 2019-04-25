FETÖ'nün 'mahrem imamı' ve eşine hapis cezası

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KEŞKE; ZİYARET FOTOĞRAFLARINA ÖNEM VEREN, PAYLAŞAN TÜM BÜROKRATLARI GÖREVDEN ALSA! Bürokrasinin en kötü hastalığıdır. Kendini önemli göstermek ister. Bu nedenle hem kendisine yapılan ziyaretlere hem de ziyaret ettiklerine önem verir... Ancak bu zaafını hayatının ana gayesi haline getiren, sosyal medya hesaplarında ve kurumsal resmi internet sayfalarında, sadece temsil, tören, kabul ve ağırlamalara ayıran tüm bürokratlar, ah keşke, bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınsa!