FETÖ'nün 'mahrem imamı' ve eşine hapis cezası
|25 Nisan 2019 11:16
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Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün askerlerden sorumlu "mahrem imam"ına 8 yıl 9 ay, eşine ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar eski öğretmen çift Ömer ile eşi Fadime Öğüt ve avukatları katıldı.
Haklarındaki suçlamalar, raporlar ve tanık beyanlarını kabul etmeyen çift, terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, tanık beyanlarında da ifade edildiği gibi sanık Ömer Öğüt'ün örgütün askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğunu, Bank Asya'ya para yatırdığını ve örgütsel faaliyette bulunduğunu, sanık Fadime Öğüt'ün ise ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Ömer Öğüt'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutuklanmasına karar verdi.
Heyet, sanık Fadime Öğüt'e ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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