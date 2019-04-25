Zonguldak'ta FETÖ'den 5 kişi gözaltına alındı
|25 Nisan 2019 11:32
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, Ankara ve Karabük'te belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 muvazzaf asker ile ihraç edilen 1 askeri öğrenci, avukat, tekniker ve mahrem imam olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.
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