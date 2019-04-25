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Darbecilerin yalanını bir kez daha tescilleyen rapor

İhanet gecesi, Meclis'e bomba attığını itiraf eden darbeci pilotlar Hasan Hüsnü Balıkçı ve Hüseyin Türk'ün beyanları ile bombalama anına ilişkin telsiz görüşmelerini görmezden gelen FETÖ'cülerin yalanlarla gerçeği manipüle etmeye çalıştıklarını bir kez daha tescilleyen rapor ortaya çıktı
 25 Nisan 2019 11:14
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Darbecilerin yalanını bir kez daha tescilleyen rapor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde yer alan askerlerin yanı sıra yurt dışına firar eden örgüt mensubu gazetecilerin, "15 Temmuz akşamı TBMM uçaklar tarafından bombalanmadı." iddiasını çürüten rapor ortaya çıktı.

Darbe girişimine saatler kala Akıncı Üssü'nün eski harekat komutanı albay Ahmet Özçetin, 16 savaş uçağına mühimmat yüklenmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Başkanlığı, TÜRKSAT ve TBMM'ye bu uçaklardan 14 bomba atıldı. Bombalı saldırılarda polis ve vatandaşlardan 68 kişi şehit oldu 222 kişi de yaralandı. İhanet gecesi darbecilerin iki kez hava saldırısı düzenlediği TBMM'ye uçaklardan üç bomba atıldı.

Bu bombalardan ikisi darbeci pilot Hüseyin Türk, biri de Hasan Hüsnü Balıkçı'nın bulunduğu uçaktan atıldı. İki pilot da savcılık sorgusunda Meclis'i bombaladıklarını kabul etti.

Darbeci pilot Balıkçı, "Son anda ihtiyaç nedeniyle bana uçuş görevi verildi ve ben maalesef TBMM'yi bombaladım." itirafında bulunurken, darbeci Türk de uçağında 6 "MK-82 klasik mühimmat" bulunduğunu, bunlardan 4'ünü TÜRKSAT'a ikisini de Meclise attığını ifade etti.

Türk, "Telsizden 'Burası şehir içi bir yer mutabık mıyız' diye sordum. Onlar da 'Mutabıkız atış serbest dediler.' Ben de kalan 2 bombayı da verilen koordinata (TBMM) attım. Bombalama yaptığım yerin Ankara olduğunu biliyordum." ifadeleriyle Meclis'in nasıl bombaladığını anlattı.

Olaydan sonra el konulan ve dava dosyasının delileri arasına giren telsiz kayıtlarında, Meclis'in bombalamasına ilişkin görüşmeler de yer aldı.

Buna rağmen darbeci askerler ile firari FETÖ'cüler, TBMM'ye uçaklardan bomba atılmadığını, Meclis'e önceden yerleştirilen bombaların uzaktan kumanda ile patlatıldığı yalanına sarıldı.

- Darbecileri yalanlayan rapor

İhanet gecesi Meclis'e bomba attığını itiraf eden pilotların itirafı ile telsiz kayıtlarını görmezden gelen FETÖ'cülerin iddialarını, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarınca bombaların atıldığı yerde yapılan kimyasal incelemelerin yer aldığı rapor da çürüttü.

Darbe girişiminden hemen sonra Meclis Yerleşkesi'nde yapılan olay yeri incelemesi sonucu elde edilen bulgular, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.

İnceleme sonuçlarının yer aldığı uzmanlık raporu, Akıncı Üssü davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletildi.

Raporda, Meclis'te patlamaya neden olan cismin savaş uçaklarından atılan "MK-80" serisindeki bombaların olduğu belirtilerek, şu tespite yer verildi:

"Suç fiillerinin tespiti ile ilgili TBMM Yerleşkesi içerisinde yapılan aramalar neticesinde elde edilen bulgulardan 2016-013939-1 sayılı olay yeri inceleme raporunda belirtilen bulgular, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'nda kimya incelemesi için gönderilmiştir. Netice olarak TBMM yerleşkesine MK-80 serisi uçak bombalarına ait parçaların, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafında askeri amaç için üretilen ana patlayıcı maddesi TNT olan parça, basınç ve yangın etkili MK-80 serisi uçak bombalarından olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla MK-80 serisi 3 adet uçak bombasının patlatılması neticesinde canlılar üzerinde yaralayıcı, öldürücü, cansızlar üzerinde ise yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir."

Böylece FETÖ'cülerin "Meclis uçaklar tarafından bombalanmadı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bir kez daha ortaya çıktı.
Anadolu Ajansı
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