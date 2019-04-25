Kayseri'li iş adamı FETÖ'den 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
|25 Nisan 2019 12:51
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Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık İbrahim Aksoy ve avukatı hazır bulundu.
Aynı örgüt kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski GESİAD Kayseri Şube Başkanı Hamdi Kınaş, duruşmada tanık olarak dinlendi.
Sanık Aksoy'un GESİAD üyesi olduğunu anlatan Kınaş, "17/25 Aralık sürecinden sonra dernekte yoğun istifalar ve ayrılmalar oldu. Sanığın da istifa dilekçesi vardı. Bu dilekçeyi işleme koyup koymama yönünde bir talebim olmadı. Sanığın FETÖ ile bir bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuda bilgim ve görgüm yok." diye konuştu.
Sanık avukatı esasa ilişkin savunmasında, müvekkilinin 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüt ile bağını kopardığını ve bildiklerini anlattığını belirterek, beraatini istedi.
Savcı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmasını istedi.
Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Aksoy, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Aksoy'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 9 yıl hapis cezası verdi, ardından etkin pişmanlık kapsamında bu cezayı 5 yıla indirdi.
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