Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
|25 Nisan 2019 15:03
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Hudut askerleri devriyeleri sırasında Eskiköy köyü yakınları askeri yasak bölgede 3 kişiyi tespit etti.
Yakalananların FETÖ kapsamında aranmaları ve yargılamaları bulunan Ş.U, M.A.D. ve E.S.K. olduğu belirlendi.
Gözaltı işlemleri sonrası adliye sevk edilen zanlılardan Ş.U ve M.A.D. tutuklandı, E.S.K. adli kontrol şartıyla salındı.
- İhraç eski asker de tutuklandı
Hudut askerinin Kırcasalih beldesi askeri yasak bölgesinde gerçekleştirdiği diğer operasyonda ise Jandarma Okullar Komutanlığı Subay Temel Eğitim Kursu kursiyeri iken FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan aranması olan R.K. yakalandı.
Gözaltı sonrası adliyeye sevk edilen R.K. tutuklandı.
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