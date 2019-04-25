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Bartın'daki FETÖ davalarında 1 beraat 1 tahliye

Haklarında ayrı ayrı dava açılan 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi
 25 Nisan 2019 16:59
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Bartın'daki FETÖ davalarında 1 beraat 1 tahliye

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanık E.D, örgütle bir bağının bulunmadığını, sohbet toplantılarına katılmadığını savundu. E.D, "Vatanıma ihanet etmedim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık hakkındaki esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, örgüte üye olduğuna, örgüt hiyerarşisine dahil olduğuna dair delil yetersizliğinden sanığın beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın beraatine hükmetti.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanık Ş.K, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını, 17-25 Aralık'tan sonra örgütle irtibatını kopardığını ileri sürdü.

Ş.K, toplantılarda, yardım amaçlı ve sadaka niyetine küçük miktarlarda para verdiğini söyledi.

Tanıklar H.B, A.G. ve S.Ç. de sanığın 17-25 Aralık'tan sonra sohbetlere katılmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Haziran'a erteledi.

Üçüncü duruşmada, sanık D.G. ile ilgili esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 2015-2016 yıllarında örgüt evlerinde kaldığı, sohbet toplantılarına katıldığı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, ev ablalığı yaptığı, örgüt hiyerarşisine dahil olduğu ve yoğun faaliyette bulunduğunun tespit edildiğinin anlaşıldığını belirterek, cezalandırılmasını ancak sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasından dolayı beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için süre istedi, duruşma 24 Mayıs'a ertelendi.

Diğer duruşmalarda, tutuklu sanıklar E.A. ve A.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Her iki sanık da psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu belirterek, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan E.A'nın tahliyesine hükmetti, A.B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları 27 Haziran'a erteledi.

Anadolu Ajansı
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