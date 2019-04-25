FETÖ soruşturması kapsamında aranan çift yakalandı
Kütahya'da FETÖ soruşturması kapsamında haklarında 2 yıldır yakalama kararı bulunan öğretmenler M.F. (35) ve eşi S.F. (35) jandarma ekiplerince saklandıkları evde yakalandı
|25 Nisan 2019 17:45
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Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'da yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında 2 yıldır haklarında yakalama kararı bulunan öğretmen M.F. ve eşi S.F.nin Zafertepe mahallesinde saklandıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Eve mahkeme kararıyla baskın yapan jandarma ekipleri öğretmen çifti yakalayıp gözaltına aldı. FETÖ şüphelisi çiftin evinde arama yapılırken, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardında adliyeye sevk edildi.
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