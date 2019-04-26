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210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verdi
 26 Nisan 2019 07:15
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210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girisimini, TSK içine sızdırdıgı ve bire bir, 2'li, 3'lü gruplar halinde sivil unsurlara baglılık yoluyla birbirini tanımayan hücreler seklinde örgütledigi mensuplarına, sözde "abi-imam" tabir edilen sivil unsurların bir kısım örgüt hücrelerine talimat vermesi ve örgüt mensubu askerlerin girisime fiilen katılması yoluyla gerçeklestirdiği vurgulandı.

- "Halen en büyük tehlikeyi oluşturan terör örgütü"

Örgütün TSK içine sızmış ve halen desifre olmayan mensuplarının, darbe girisimine katılanlara oranla sayıca daha fazla oldugu belirtilen açıklamada, bu yönüyle terör örgütünün devletin anayasal düzenini tehdit yönünden halen en büyük tehlike olusturan terör örgütü oldugu kaydedildi.

Örgüt mensuplarının desifre edilmesine yönelik Başsavcılıkça 29 Kasım 2017'den bugüne kadar yürütülen sorusturmalarla ilgili bilgi verilen açıklamada, örgüt içi iletisim amacıyla örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle irtibat amacıyla kullandıgı kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerde kurulu, ülke genelindeki hatların içeriklerinin incelendiği aktarıldı.

İnceleme sonunda, Başsavcılık tarafından söz konusu hatlardan ardısık ve yogunluk arz edecek sekilde irtibat kuruldugu tespit edilen bin 963 süpheli hakkında gözaltı kararı verildigi ve süphelilerden 261'inin firari durumda oldugu belirtilen açıklamada, 459 şüphelinin ise etkin pismanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunarak terör örgütünün desifresinde faydalı bilgiler verdigi ve bin 45 kişinin ise tutuklandıgı kaydedildi.

- Tamamı muvazzaf 210 şüpheli

Aynı kapsamda, yeni operasyon yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, son operasyonla ilgili şu bilgiler verildi:

"Bugün itibarıyla aynı yöntemle tespit edilen; kuvvete göre tasnif edildiginde 112'si Kara Kuvvetleri, 29'u Hava Kuvvetleri, 50'si Deniz Kuvvetleri, 14'ü Jandarma Genel Komutanlıgı, 5'i Sahil Güvenlik Komutanlıgına mensup, rütbeye göre tasnif edildiginde ise; 5'i albay, 7'si yarbay, 14'ü binbası, 33'ü yüzbası, 47'si üstegmen, 2'si tegmen, 102'si astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf toplam 210 askeri personel süpheli hakkında saat 01.00'den itibaren es zamanlı uygulanmak üzere gözaltı ve yakalama talimatı verilmistir. Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması islemleri Istanbul Emniyet Müdürlügü ve Istanbul Il Jandarma Komutanlıgı ekipleri tarafından yürütülmektedir."
Anadolu Ajansı
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