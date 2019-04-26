Hapis hükmü kesinleşen FETÖ'cü Tekirdağ'da yakalandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kişi yakalandı
|26 Nisan 2019 09:25
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari Ü.M'nin, Kapaklı'da olduğunu tespit etti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Ü.M, Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis
26 Nisan 2019 17:21
|FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
26 Nisan 2019 17:03
|Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi
26 Nisan 2019 16:36
|HDP'li 2 yönetici, terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı
26 Nisan 2019 16:09
|FETÖ sanığı bildiklerini anlatınca tehdit edilmiş
26 Nisan 2019 15:21
|Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
26 Nisan 2019 14:56
|Gri listedeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
26 Nisan 2019 14:43
|Adana'daki FETÖ davasında 6 kişiye hapis
26 Nisan 2019 14:39
|FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon
26 Nisan 2019 14:07
|Tunceli'de terör operasyonu: 6 tutuklama
26 Nisan 2019 13:16