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211 kişiyi deşifre eden FETÖ'cü nün cezası 9 yıldan 1 yıl 10 aya indi

İzmir'de, FETÖ ile bağlantılı aralarında iş adamları ve mühendislerin de yer aldığı 211 şüphelinin adını deşifre ederek itirafçı olan sanığa alt sınırdan mahkumiyet kararı verildi
 26 Nisan 2019 11:28
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211 kişiyi deşifre eden FETÖ'cü nün cezası 9 yıldan 1 yıl 10 aya indi

İzmir'de, FETÖ ile iltisaklı 211 kişiyi tek tek teşhis edip mahkemeye önemli bilgiler veren ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan örgüt üyesinin cezası 9 yıldan, 1 yıl 10 ay 15 güne indirildi.

KHK ile kapatılan İzmir İş Adamları Derneğinin (İZİAD) genel sekreterliğini yapan H.C, geçen yıl İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

FETÖ mensuplarının cezaevindeki baskılarına rağmen itirafçı olmaya karar veren sanık, haklarında soruşturma açılmayan örgüt mensuplarını açığa çıkarmak amacıyla avukatı Özlem Suzan aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.

Avukat Suzan, müvekkilinin özellikle KHK ile kapatılan Tüm Çalışan Dernekleri Federasyonu (TÜMÇADEF), ZİAD ve Çiğli Sanayici ve İş Adamları Derneğindeki (ÇİSİAD) FETÖ iltisaklı iş adamı, mühendis ve örgütün yurt dışı yapılanmasıyla ilgili ifade vermek istediğini savcılığa iletti.

Bu başvuru üzerine savcılığa çağrılan sanık, Ege Bölgesi'ndeki birçok şirkete teknik eleman sağlayan firma ile buralarda çalışan mühendis ve iş adamları hakkında bilgi verdi.

Katıldıkları örgüt toplantılarına ilişkin detayları ve savcının buna ilişkin sorularını cevaplandıran H.C, FETÖ mensubu 211 kişiyi fotoğraflarından tek tek teşhis etti.

Mayıs 2018'de tahliye edilen H.C'nin verdiği bilgilerin ardın birçok iş adamı ve mühendis hakkında FETÖ soruşturmaları açıldı.

- Savcıdan ceza adaleti vurgusu

H.C'nin İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasında cumhuriyet savcısı da örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen sanığın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret etmesi, kapatılan Bank Asya'ya örgüt talimatıyla para yatırması gibi hususları samimi bir şekilde anlattığına dikkati çekti.

Savcı mütalaasında, "H.C'nin yakalandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak beyanda bulunması, verdiği isim sayısı ve içerikler de dikkate alınarak sanığın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesinden faydalanma koşullarının bulundurulduğu değerlendirilmektedir. Verdiği isim sayısı ve niteliği dikkate alınarak sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına yönelik hüküm kurulurken lehine olacak şekilde hüküm kurulmasının ceza adaletine olacağı düşüncesindeyiz." ifadelerini kullandı.

Haftanın iki günü İzmir Adliyesine gelerek FETÖ davalarında tanık olarak ifade verdiğini beyan eden H.C. ise "Bu örgütün ne olduğunu bilmiyordum. Bilseydim orada bir saat bile durmazdım. Samimiyetimi gördüğünüze inanıyorum. Devletim için ne yapmam gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi.

- Bilgilerin önem derecesi ve isim sayısı

H.C'nin örgüt hiyerarşisine ilişkin verdiği isim ve bilgilerini teyit eden mahkeme, sanığa FETÖ üyeliğinden önce 9 yıl hapis cezası verdi.

"Sanığın etkin pişmanlık kapsamında verdiği örgüt üyeleri hakkındaki bilgilerin mahiyeti nazara alınarak cezasından TCK'nin ilgili maddesi uyarınca bilgilerin önem derecesi, isim sayısı dikkate alındığında, sanığın verebileceği her bilgiyi verdiği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesinde bulunan mahkeme heyeti, bu cezada indirime giderek bunu 2 yıl 3 aya, daha sonra sanığın duruşmalardaki iyi halini de nazara alarak 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi.

Hükmün açıklamasının geri bırakılmasını kararlaştıran mahkeme, hükmün kesinleşmesinin ardından da sanık hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını karara bağladı.
Anadolu Ajansı
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