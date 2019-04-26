AK Parti'li eski milletvekile FETÖ'den beraat
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski milletvekili Ahmet Tevfik Uzun'un beraatine karar verildi
|26 Nisan 2019 11:35
|Yazdır
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılanan eski AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun'un beraati kararlaştırıldı.
Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, Uzun ve avukatları katıldı.
Söz verilen Uzun, kendisine bir kumpas kurulduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanığın isnat edilen suçu işlediğinin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle ispatlanamadığını, bu nedenle beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın beraatine hükmetti.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
26 Nisan 2019 17:03
|Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi
26 Nisan 2019 16:36
|HDP'li 2 yönetici, terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı
26 Nisan 2019 16:09
|FETÖ sanığı bildiklerini anlatınca tehdit edilmiş
26 Nisan 2019 15:21
|Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
26 Nisan 2019 14:56
|Gri listedeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
26 Nisan 2019 14:43
|Adana'daki FETÖ davasında 6 kişiye hapis
26 Nisan 2019 14:39
|FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon
26 Nisan 2019 14:07
|Tunceli'de terör operasyonu: 6 tutuklama
26 Nisan 2019 13:16
|Genelkurmay çatı davasında 2 tahliye
26 Nisan 2019 13:02