TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
2019-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
|26 Nisan 2019 12:07
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2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklanmış olup adaylar yerleştirme sonuçlarına 26 Nisan 2019 tarihinde saat 12:00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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