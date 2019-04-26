Meslekten atılan teğmene FETÖ'den gözaltı
Mersin'in Mut ilçesinde meslekten ihraç edilen teğmen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındı
|26 Nisan 2019 12:50
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Edinilen bilgiye göre, hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan yakalama kararı bulunan Teğmen Hamza K.'nin Kültür Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.
Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Hamza K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Konya'ya götürüldü.
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