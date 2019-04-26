FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon
|26 Nisan 2019 14:07
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Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/YDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasında yer aldıkları, örgütün sözde mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen 6'sı ihraç edilmiş 8 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan, Ankara, İstanbul ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 8 zanlının ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
- Örgütün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon
Polis ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de örgütün üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda dün yakalanan 15 şüphelinin ardından 3 zanlı daha gözaltına alındı.
Biri dekan ve çoğunluğu akademisyen olan 18 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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