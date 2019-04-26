İstihbarat eski Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı
Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, çıkarıldığı mahkemece örgüte yardım ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklandı
Uzun, son bir aydır, sosyal medyadaki yazışmalarında, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 hukuk görünümlü darbesi sırasında kullandığı argümanlarla hükümeyi eleştirmeye başlamıştı
|26 Nisan 2019 14:32
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Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 23 Nisan'da gözaltına alınan Uzun, emniyetteki işlemlerinin ardından polis eşliğinde getirildiği Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla cezaevine götürüldü
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