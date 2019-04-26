Isparta merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Isparta merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında astsubay, uzman çavuş ve infaz koruma memurunun da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı
|26 Nisan 2019 16:00
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Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bugün Türkiye genelinde Isparta merkezli, Hatay, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Ankara, Adana, Aydın, Burdur, Balıkesir, Bursa ve Edirne olmak üzere toplam 12 ilde Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheli şahıs için yakalama kararı verildi.
Operasyonda, 11 astsubay, 3 uzman çavuş ve 1 infaz koruma memurunun gözaltına alındığı öğrenildi.
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