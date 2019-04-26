Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis
|26 Nisan 2019 17:21
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Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 10'u tutuklu 31 rütbeli askerin yargılandığı davada, eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Yarbay Ahmet Ergüden'in de aralarında yer aldığı 6 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 31 sanık ile avukatları hazır bulundu.
Sanıklar ile avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının çarşamba ve perşembe günü alınmasının ardından karar, sanıkların yüzüne okundu.
Tutuklu sanıklardan eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Yarbay Ahmet Ergüden, Altan Demirbaş, Cem Erkut Döner, Cihat Aksu ve Önder Taş ile tutuksuz yargılanan Melek Karabay'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
Mahkeme, hapis cezasına çarptırılan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz yargılanan Melek Karabay'ın da hükmen tutuklanması karara bağlandı.
Diğer tutuklu sanıklar Serdar Teke, Ali Demir, Mehmet Gümüş, Selahattin Karabay ve Mehmet Yaşar Arıkan ile tutuksuz yargılananların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçu yönünden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 30/4 maddesi gereğince haklarında ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkeme, kararla birlikte tutukluların tahliyesini kararlaştırdı.
Mahkeme ayrıca sanıklar Serdar Teke ile Mehmet Gümüş'ün FETÖ üyeliğinden de TCK'nin 314/2 maddesi gereğince 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.
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