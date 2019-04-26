FETÖ şüphelileri 'fotokapana' yakalandı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yurt dışına kaçma girişimindeyken fotokapan sayesinde yakalandı
|26 Nisan 2019 17:27
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Serem köyü mevkisinde 1. derece askeri yasak bölgeye fotokapan kurdu.
Hudut Birliği askerleri, yurt dışına kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen M.Ö. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.
Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 5 kişi yakalandı
27 Nisan 2019 12:58
|Darbecilerin 'Erdoğan Almanya'ya kaçtı' yalanı telsiz kayıtlarında
27 Nisan 2019 12:33
|Adnan Oktar örgütü üyesi boşanma davasına gelince yakalandı
27 Nisan 2019 12:20
|Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi
27 Nisan 2019 11:10
|FETÖ'cü Albay 'Balyoz soruşturmasıyla' gizlenmiş
27 Nisan 2019 10:20
|Kanlı suikastın talimatı avukatlardan
27 Nisan 2019 09:05
|FETÖ'nün 'Work and Travel' oyununa neşter
27 Nisan 2019 09:00
|FETÖ hala anayasal düzen için en büyük tehdit
27 Nisan 2019 08:50
|Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin kullandığı 36 sığınak ve barınak imha edildi
26 Nisan 2019 21:27
|Bursa'daki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama
26 Nisan 2019 19:49