Samsun'daki FETÖ operasyonunda 2 kişiye adli kontrol
|26 Nisan 2019 17:50
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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Samsun'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, dernek ve sendikalara üye oldukları, Bank Asyada hesabı bulunduğu iddiasıyla, il merkezi ve Alaçam ilçesinde 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bir doktor ve esnaf ile FETÖ'ye ait kurumlarda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 3'ü dün çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı.
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