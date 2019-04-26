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Zonguldak'ta FETÖ sanıklarına hapis cezası

Zonguldak'ta FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 14 sanıktan 7'sine 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi. 7 tutuksuz sanık ise beraat etti
 26 Nisan 2019 19:43
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Zonguldak'ta FETÖ sanıklarına hapis cezası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 7 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdurrahim Ç., Ali S. K., Halil İ. K., Muhammet S. ve Selahattin Ö. ile tutuksuz 9 sanık ve avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Halil İ. K. ve Muhammet S.'i sekizer yıl dokuzar ay, Abdurrahim Ç. ile Selahattin Ö.'ı yedişer yıl altışar ay, Ali S. K. ile tutuksuz yargılanan Karam O. ve Bülent A.'u ise altışar yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz yargılanan 7 sanık ise beraat etti.
Anadolu Ajansı
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