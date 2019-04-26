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Bursa'daki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

Terör örgütünün hücre evlerinde yakalanan firari 14 zanlıdan 10'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı
 26 Nisan 2019 19:49
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Bursa'daki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başka soruşturmalardan araması bulunan firari eski Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu'nun yeğeni Çanakkale'ye, başka bir zanlı ise İstanbul'a gönderildi.

- Olay

Bursa'da 25 Nisan'da, FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda örgütün "mahrem askeri ve emniyet yapılanması" sorumluları oldukları ayrıca "büyük bölge talebe mesulü" olarak Bursa, İstanbul, Çanakkale, Bilecik, Mersin ve Muş'ta faaliyet yürüttükleri iddia edilen firari 14 zanlı yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, firari eski Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu'nun yeğeni olduğu belirtilmişti.

Anadolu Ajansı
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