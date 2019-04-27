Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı
|27 Nisan 2019 02:40
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27 Nisan 2019 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 30757
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/96
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince;
- Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ubeyde İPEK,
- Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT, atanmıştır.
26 Nisan 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/97
Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Kamile AKGÜL atanmıştır.
26 Nisan 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/98
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Murat AŞKAR atanmıştır.
26 Nisan 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/99
Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Murat Ali YÜLEK atanmıştır.
26 Nisan 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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