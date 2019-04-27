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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı.
 27 Nisan 2019 02:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı

27 Nisan 2019 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 30757

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2019/96

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince;

- Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ubeyde İPEK,

- Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT, atanmıştır.

26 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2019/97

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Kamile AKGÜL atanmıştır.

26 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2019/98

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Murat AŞKAR atanmıştır.

26 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2019/99

Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Murat Ali YÜLEK atanmıştır.

26 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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