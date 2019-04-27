FETÖ'cü Albay 'Balyoz soruşturmasıyla' gizlenmiş
FETÖ'den ankesör operasyonunda gözaltına alınan Albay Mustafa Aydın'ın aynı zamanda Balyoz sanığı olduğu ortaya çıktı
|27 Nisan 2019 10:20
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210 muvazzaf askere yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan askerlerden birisinin Balyoz sanığı olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı 2 yılı aşkın sürdürdüğü FETÖ operasyonunda, ardışık ve büfeden arama yöntemiyle örgütünü sivil imamlarıyla irtibatta olduğgu şüphesiyle opersayno başattı.
Gözaltına alınan subaylardan Albay Mustafa Aydın'ın Balyoz yargılamasında beraat eden 36 sanıktan birisi olduğu, yargılama sonrasında rütbe alarak yoluna devam ettiği ortaya çıktı.
Yapılan değerlendirmede örgüt üyelerinden bazılarının Balyoz soruşturmasına dahil edilerek, mağdurmuş gibi gösterildiği ortaya çıktı.
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