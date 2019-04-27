İki araç çarpıştı... 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
|27 Nisan 2019 12:54
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Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 JN 734 plakalı hafif ticari araç, Kaynaklar Mezarlığı mevkisinde, refüjü aşıp devrildikten sonra yolun karşı şeridine geçerek seyir halindeki 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, 35 JN 734 plakalı hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk, biri bebek 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan diğer aracın sürücüsü Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Kaza yapan ailenin pikniğe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
GÖRGÜ TANIĞI: KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları acı haberle sinir krizleri geçirirken, cenazelerin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi. Recep Kaya isimli görgü tanığı, hızla giden bir aracın karşı yöne geçerek diğer araçla kafa kafaya çarpıştığını söyledi.
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