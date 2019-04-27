Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 5 kişi yakalandı
|27 Nisan 2019 12:58
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla arandıkları değerlendirilen 2 şüpheli üsteğmen ve açıkta bulunan yüzbaşı Balıkesir merkez'de ve Erdek ilçesinde; Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan sözleşmeli uzman erbaş iken istifa eden, halen Bandırma Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde görevli 1 infaz koruma memuru Bandırma'da ve Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan müzahir kurum çalışan şüpheli ile hakkında örgüt üyesi olduğu yönünde ihbar bulunan 1 şüpheli Gönen'de yakalandı. Yakalanan FETÖ şüphelileri hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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