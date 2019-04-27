Türkiye'nin en kirli havası bu ilimizde

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Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme raporuna göre hava kalitesi sağlık sorunlarına neden olabilecek kadar kötü olan tek il oldu.
|27 Nisan 2019 15:19
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının bugüne ait hava kalitesi raporları kurumun resmi web sitesinde yayınladı.
Sabah saat 09.00 itibariyle Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) 499 olarak ölçülen Aydın, tehlikeli grupta yer alan tek il oldu.
Hava kalitesi ciddi sağlık etkilerine neden olabilecek seviyedeki tek il olan Aydın'ı, hassas HKİ grubunda yer alan Muğla, Denizli ve Eskişehir illeri takip etti.
Bu dört ilin dışındaki illerin hava kalitesi iyi ve orta HKİ olarak sıralandı.
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