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Yargıtay'dan 'ardışık arama' kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi FETÖ'cülere ait ardışık arama belgelerinin suç unsuru olduğuna hükmetti.
 27 Nisan 2019 19:08
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Yargıtay'dan 'ardışık arama' kararı

Yargıtay, FETÖ davalarında ankesörlü ardışık aramayla ilgili emsal niteliğinde bir karar verdi.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin ankesörlü telefonlardan aramaya ilişkin verdiği karar Yargıtay'da temyiz edildi. Temyiz başvurusu 16'ncı Ceza Dairesinde görüşüldü.

Ankesörden ardışık arama delil olarak kabul edildi. Kararda, yargılama sürecinin kanuna uygun olarak yapıldığı, tüm delillerin hukuka uygun elde edilmiş olduğu belirtildi.

SANIKLARIN TEMYİZ BAŞVURUSUNA RET

İleri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak şekilde eksiksiz olarak sergilendiğine değinildi.

Sanıkların temyiz başvurusu esastan reddedildi.

ANKESÖRDEN ARDIŞIK ARAMA DELİL OLARAK KABUL EDİLDİ

Kararda silahlı terör örgütüne üyelikten verilen hükmün ise farklı maddelere dayandırıldığına dikkat çekildi, ilgili maddeler işaret edildi. Bu yönüyle yeniden yargılamaya ise gerek olmadığına hükmedildi.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının düzeltilerek onanmasına karar verildi. Böylece, ankesörden ardışık arama delil olarak kabul edilmiş oldu
TRT
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