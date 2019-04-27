Yargıtay'dan 'ardışık arama' kararı
|27 Nisan 2019 19:08
|Yazdır
Yargıtay, FETÖ davalarında ankesörlü ardışık aramayla ilgili emsal niteliğinde bir karar verdi.
Bölge Adliye Mahkemesi'nin ankesörlü telefonlardan aramaya ilişkin verdiği karar Yargıtay'da temyiz edildi. Temyiz başvurusu 16'ncı Ceza Dairesinde görüşüldü.
Ankesörden ardışık arama delil olarak kabul edildi. Kararda, yargılama sürecinin kanuna uygun olarak yapıldığı, tüm delillerin hukuka uygun elde edilmiş olduğu belirtildi.
SANIKLARIN TEMYİZ BAŞVURUSUNA RET
İleri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak şekilde eksiksiz olarak sergilendiğine değinildi.
Sanıkların temyiz başvurusu esastan reddedildi.
ANKESÖRDEN ARDIŞIK ARAMA DELİL OLARAK KABUL EDİLDİ
Kararda silahlı terör örgütüne üyelikten verilen hükmün ise farklı maddelere dayandırıldığına dikkat çekildi, ilgili maddeler işaret edildi. Bu yönüyle yeniden yargılamaya ise gerek olmadığına hükmedildi.
Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının düzeltilerek onanmasına karar verildi. Böylece, ankesörden ardışık arama delil olarak kabul edilmiş oldu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Whatsapp yazışmalarına göre iş akdi fesih edilebilir mi?
23 Nisan 2019 00:12
|Yargıtay'dan milyonlarca işçiye müjdeli haber
22 Nisan 2019 19:08
|Ankaralı aile ikinci şehidini verdi
20 Nisan 2019 12:10
|Bozulan telefonun iadesi kolaylaştı
15 Nisan 2019 21:48
|Yargıtay: Kaynana hakaret ederse gelin de saygısızlık edebilir
08 Nisan 2019 13:18
|Maaşı düşürülen işçi istifa ederse tazminat alacak
08 Nisan 2019 11:35
|Terbiyesizlik yapma, pislik yapma sözleri hakaret sayılmadı
05 Nisan 2019 14:57
|Yargıtay Ceza Genel Kurulundan 'ByLock' içtihadı
30 Mart 2019 20:38
|Kara yollarında durum
28 Mart 2019 09:12
|Kocasından yersiz para istemek ağır kusur sayıldı
26 Mart 2019 13:36