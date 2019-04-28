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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 9 kişi yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.
 28 Nisan 2019 16:13
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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 9 kişi yakalandı

İstanbul, Ankara ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 4'ü muvazzaf subay 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü İstanbul, Ankara ve Konya'ya gönderildikleri öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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